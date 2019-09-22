Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

В рамках 8-го тура УПЛ Ворскла принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла вполне заслужила право называться одним из открытий сезона, хотя результаты полтавчан далеко не лучшие. У полтавчан всего две победы при четырёх поражениях и отсутствии матчей против грандов – не очень похоже на классную команду, однако "зелено-белые" действительно являются таковыми. Во-первых, ворскляне после печального примитива имени Василия Сачко начали серьезно добавлять в креативной составляющей, классно атакуя через фланги. Во-вторых, здесь собран достаточно мощный состав с интересными легионерами, а парочка Кане-Артур слева, так и вообще является одной из лучших связок всех середняков. Работа Виталия Косовского прямо-таки симпатичная.

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Тем не менее, проблем у полтавчан еще много. Пока Ворскле трудно переиграть хорошо организованных претендентов на бронзовые медали или просто хорошо организованные коллективы – победы были одержаны над кризисным Львовом (с большими нервами и скандалом) и над Колосом, который вообще ничего не создал. Поединки же против Десны, Александрии и даже Карпат были проиграны заслуженно – против подопечных Виталия Косовского ставили крепкий блок или накрывали высоким прессингом. Кроме того, очень большие проблемы с форвардами – Шехич травмирован, а Коломоец почти не забивает (хотя и неплохо помогает). Для поединке против Динамо это слишком серьезные минусы.

Статистика противостояния

Всего: 51 матч, 4 победы Ворсклы, 9 ничьих, 38 побед Динамо, разница мячей 32-105.

В Премьер-лиге: 48 матчей (+4, =8, -36, 32-100)

Впрочем, киевляне сейчас тоже далеко не в лучшей форме. Динамо провело впечатляющую 6-матчевую безвыигрышную серию, не сумев переиграть Зарю, Шахтер и Олимпик, а также уступив в родных стенах Десне (+неудача с Брюгге). Только в четверг команда сумела одержать первую победу под руководством Алексея Михайличенко, дожав на последних минутах совсем никакой Мальме – главный тренер "бело-синих" даже заплакал. Теперь нужно спасать ситуацию в УПЛ, ведь сейчас найти Динамо в турнирной таблице очень непросто. Восьмое место и восемь очков даже при наличии матча в запасе для такого клуба недопустимы.

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Матч против крепкой Ворсклы должен дать ответ на вопрос о выходе Динамо из кризиса. Победа над Мальме пока оставила больше вопросов: в игре вице-чемпионов осталось очень много длинных передач и бездумных кроссов, оборона плужит на ровном месте, а общий уровень мысли желает лучшего – впрочем, после перерыва киевляне заставили проснуться чувству оптимизма, загнав шведов в их штрафную. Правда, в этой победе было больше беготни, чем интересных тактических идей, но если это будет приносить результат, то никто не будет против. По крайней мере, до зимы.

Предыдущий матч. 20.10.2018. 12-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Ворскла – Динамо – 0:1

Гол В. Цыганков (40)

Кадровая ситуация

Травмированные: Шехич – Дуэлунд, Кадири

Под вопросом: Попов (Динамо)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Ткаченко – Баенко, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович – Пердута, Луизао, Габелок, Артур – Коломоец

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шепелев, Вербич – Беседин

"Изюминки"

– Победная серия Динамо в матчах с Ворсклой с 5 ноября 2017 года длится 5 матчей, мячи 8-1.

– Безголевая серия полтавчан в ворота динамовцев продолжается 371 минуту.

– Безвыигрышная серия Динамо продолжается в УПЛ 4 матча: =2-2. К повторению клубного рекорда осталась одна игра.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Говорить о лёгкой победе Динамо на фоне последних результатов киевлян не приходится. По крайней мере, в это трудно поверить. При родных трибунах полтавчане точно дадут тяжёлый бой именитому сопернику, а с учетом неубедительной игры "бело-синих" в обороне можно будет надеяться даже на гол. Впрочем, класс и чрезвычайная мотивированность подопечных Алексея Михайличенко должны сделать дело. Динамо должно добыть непростую, но победу.

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