Ворскла додала в заявку іспанця Рея – вихованець Барселони може дебютувати в матчі проти Динамо

Захисник Хуан Мануель Рей поповнив заявку полтавської Ворскли на УПЛ 2019/20.

Іспанець підписав контракт з полтавцями ще 5 вересня, однак лише цього тижня його внесли до заявки клубу на офіційному сайті УПЛ.

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ

Сьогодні Ворскла прийматиме київське Динамо в рамках 8 туру, і Рей має шанс дебютувати за нову команду у матчі зі столичним грандом. Нагадаємо, що 22 річний оборонець – вихованець каталонської Барселони, капітан команд кількох вікових груп, а також володар кубка Юнацької ліги УЄФА сезону 2013/14.

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Якщо підопічні Віталія Косовського здобудуть перемогу, то обійдуть Динамо у турнірній таблиці – наразі команди розділяє всього одне очко.