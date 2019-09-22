Динамо – Ворскла: Бурда получил травму и покинул поле на носилках

Победу Динамо в матче против Ворсклы (5:0) затмила травма Никиты Бурды.

В начале второго тайма защитник Динамо Никита Бурда в борьбе с соперником неудачно приземлился на ногу и завалился на газон.

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Травма оказалась настолько серьезной, что 24-летний защитник покидал поле на носилках. О деталях повреждения пока не сообщается.

Стоит отметить, что Бурда получил вызов в лагерь сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии (11 и 14 октября соответственно), однако из-за травмы может пропустить ключевые поединки отбора к Евро-2020.

В текущем сезоне УПЛ Бурда провел 7 матчей.

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