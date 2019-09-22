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Динамо – Ворскла: Бурда получил травму и покинул поле на носилках

19:16 237 Читати українською
Динамо – Ворскла: Бурда получил травму и покинул поле на носилках
Никита Бурда / Фото ФК Динамо

Победу Динамо в матче против Ворсклы (5:0) затмила травма Никиты Бурды.

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

В начале второго тайма защитник Динамо Никита Бурда в борьбе с соперником неудачно приземлился на ногу и завалился на газон.

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Травма оказалась настолько серьезной, что 24-летний защитник покидал поле на носилках. О деталях повреждения пока не сообщается.

Стоит отметить, что Бурда получил вызов в лагерь сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии (11 и 14 октября соответственно), однако из-за травмы может пропустить ключевые поединки отбора к Евро-2020.

В текущем сезоне УПЛ Бурда провел 7 матчей.

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Теги
Ворскла - Динамо Киев Никита Бурда Никита Бурда Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Сборная Украины
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