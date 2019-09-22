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ВОРСКЛА - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Ворскла – Динамо – 0:5 – відео голів та огляд матчу

20:14 1562 Читать на русском
Ворскла – Динамо – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – Динамо – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Динамо

Динамо не помітило Ворсклу в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Динамо.

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

Динамівці розпочали свій полтавський погром вже на 9-й хвилині. Влучним ударом відзначився Віктор Циганков. До перерви м'яч ще двічі побував у воротах Ворскли, Шабанов та Де Пена записали голи у свій доробок.

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В другому таймі кияни не збавили обертів. Спочатку Бєсєдін покарав суперника, а масну крапку у поєдинку поставив той же Де Пена, відзначившись дублем.

В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце). Ворскла залишилася на 10-й позиції (7 балів).

Динамо знищило Ворсклу та перервало безвиграшну серію в УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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