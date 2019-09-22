Ворскла – Динамо – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Динамо не помітило Ворсклу в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Динамо.

Динамівці розпочали свій полтавський погром вже на 9-й хвилині. Влучним ударом відзначився Віктор Циганков. До перерви м'яч ще двічі побував у воротах Ворскли, Шабанов та Де Пена записали голи у свій доробок.

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В другому таймі кияни не збавили обертів. Спочатку Бєсєдін покарав суперника, а масну крапку у поєдинку поставив той же Де Пена, відзначившись дублем.

В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце). Ворскла залишилася на 10-й позиції (7 балів).

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