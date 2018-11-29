Ворскла – Арсенал: анонс матча Лиги Европы

Ворскла принимает Арсенал в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Ворскла – Арсенал

29 ноября, 19:55, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Бартош Франковски (Польша)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Данный матч должен был стать вишенкой на еврокубковом торте Ворсклы, подарив полтавским болельщикам приезд действительно топового европейского коллектива. Но не тут-то было: за два дня до игры УЕФА решило перенести матч на НСК "Олимпийский" – по словам руководства "зелёно-белых", даже не сообщив об этом нашему клубу. Официальной причиной назвали военное положение в Украине, хотя на Полтавскую область он не распространяется – впрочем, европейцев это особо не интересовало. По слухам в СМИ, руководство Арсенала не хотело ехать в Полтаву ещё в сентябре, ссылаясь на сложную логистику, а теперь у лондонцев был прекрасный повод продавить своё желание. Что же, белые люди не хотят ехать дальше Киева, а мнение украинцев традиционно никто не спрашивал – ну ок, сильнее будем.

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Стадион Ворскла им. Алексея Бутовского был готов принять матч Лиги Европы против Арсенала

Если бы матч проходил на полностью подготовленном стадионе им. Алексея Бутовского при 17-20 тысяч местных болельщиков, то можно было бы серьёзно рассчитывать даже на победу. В принципе, об этом можно говорить и сейчас, учитывая заявку лондонцев – половину фамилий там не знают даже преданные фанаты "гуннеров". На фоне неджентельменського поведения Арсенала в сговоре с УЕФА резервный состав на матч против "зелёно-белых" выглядит настоящей насмешкой, за которую неплохо было бы и наказать. Если злость футболистов Ворсклы выше, чем отчаяние от выезда в Киев, то можно будет надеяться на действительно интересный поединок – насколько это вообще возможно при пустых трибунах. В конце концов, в Лондоне основе удалось забить два гола, поэтому и сегодня можно постараться.

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На "Эмирейтс Стэдиум" Ворскла смогла забить два гола в ворота Арсенала

Арсенал уже решил турнирные задачи на групповом этапе наиболее ненужного для англичан турнира. Лига Европы для топ-клуба АПЛ – наказание, а не привилегия, поэтому тратить силы больше, чем хочется, лондонцы не станут. Бороться за первое место и мечтать о финале Лиги Европы в этом году "гуннера" ​​также не будут, ведь в чемпионате есть реальная возможность попасть в зону Лиги чемпионов – там сейчас находятся мысли подопечных Унаи Эмери. Правда, из того состава, который выставит баск, вряд ли о ней кто-то думает, но резервист лондонского Арсенала не является равнозначным резервисту киевского – это ребята намного сильнее. Тем более, 5-6 игроков из основы всё равно выйдут помочь молодым – особенно в случае хорошего футбола полтавчан.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Ворскла, кроме матча в Лондоне, больше не играла против английских команд, хотя играла против британских – а точнее ирландских. Северноирландский Гленторан в квалификации ЛЕ 2011/2012 Ворскла разбила всухую (2:0, 3:0), а с ирландским Слайго Роверс полтавчане прошли по сумме двух матчей (0:0, 2:0).

2. Арсенал провел одиннадцать матчей против украинских команд, выиграв лишь пять, проиграв четыре и два раза сыграв вничью. Общий счёт противостояния – 17:19 в пользу лондонцев.

3. Арсенал ещё ни разу не побеждал в Украине.

4. Трансферная стоимость состава Арсенала в 46 раз превосходит стоимость состава Ворсклы – € 554 млн против € 12 млн.

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Кадровая ситуация

Проблемы Василия Сачко с травмированными со времени последнего матча в чемпионате изменилась мало. Александр Кобахидзе и Дмитрий Кравченко находятся в лазарете, а Денис Васин только недавно начал заниматься по индивидуальной программе после длительного лечения травмы ахилла. К ним добавилось повреждения Наджееба Якубу, однако есть и хорошие новости – Александр Чижов восстановился после травмы, полученной в игре с Мариуполем, и вернулся к тренировкам в общей группе. Дисквалифицированных в составе Ворсклы нет.

Штефан Лихтштайнер – один из немногих топ-футболистов Арсенала, который приехал в Украину

Мхитарян: Мы были готовы играть в Полтаве

О кадровых проблемах Арсенала, учитывая вероятный полурезервный состав, говорить трудно. В заявке не нашлось места Обамеянгу, Озилу, Сократису, Беллерину, Торрейре, Джаке и ряду других основных исполнителей, но приехали Генрих Мхитарян, Аарон Рэмзи, Петр Чех и Штефан Лихтштайнер – ну и талантливые Роб Холдинг и Матео Гендузи. Дисквалифицированных в составе "канониров" нет.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Арсенал

Ворскла: Шуст – Пердута, Чужов, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Сапай, Кулач, Ребенок – Коломоец

Арсенал: Мартинес – Дженкинсон, Мэдли, Холдинг, Лихтштайнер – Гендузи, Эль-Нени – Смит-Роу, Рэмзи, Мхитарян – Нкетиа

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Ворскла при родных трибунах, вероятно, вынесла бы этот состав Арсенала – возможно, даже с крупным счётом. В Полтаве подопечные Василия Сачко могли бы добыть результативную ничью даже в игре против основы, но перенос матча в Киев нивелирует фактор родного поля. Еще более обидно, что трибуны НСК "Олимпийский" будут практически пустые, поэтому нас ждёт не развеселый напряжённый поединок "за честь и славу", а спарринг с повышенной ответственностью. Тем не менее, "зелёно-белые" должны показать свой футбол и побороться за победу – чисто теоретически у них есть даже шансы на выход из группы.

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Ворскла в домашнем матче Лиги Европы против Арсенала не должна проиграть

И, всё же, Арсенал сильнее. Прокладка из нескольких футболистов основной обоймы должна стать достаточно надёжным фактором непроигрыша "канониров", ведь класс этих исполнителей просто недосягаем для Ворсклы. Молодёжь же будет рвать под собой землю в попытке доказать свою важность для первой команды, поэтому вряд ли гости останутся без голов. Прогноз на такой матч давать трудно, но, кажется, Ворскла при гнетущей атмосфере пустого НСК "Олимпийский" не победит Арсенал – но и не должна уступить.

Михаил Юхименко, Футбол 24.