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Эмери – о переносе матча: Мы понимаем, насколько это решение несправедливое для Ворсклы

28 ноября 22:19 56 Читати українською
Эмери – о переносе матча: Мы понимаем, насколько это решение несправедливое для Ворсклы
Унаи Эмери / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги Европы против Ворсклы.

"В последний момент мы узнали о том, что место проведения матча изменилось. Мы уважаем Ворсклу и понимаем, насколько для нее это несправедливое решение. Но получилось так, что мы прибыли в Киев.

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Перенос матча дает преимущество Арсеналу? Не думаю, что это что-то изменило. Просто теперь игра состоится в Киеве.

Решение о переносе было лучшим, чтобы защитить всех, кто придет на стадион. Мы не знали этого решения и до последнего его ждали. Киев имеет много возможностей и, надеюсь, болельщики Ворсклы смогут приехать на игру. Не думаю, что стоит волноваться за безопасность. УЕФА заверил, что все меры безопасности предприняты.

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Много молодых игроков? Они тоже много работают на тренировках и хотят получить шанс. У нас много матчей, поэтому мы им его даем. Мы можем выйти в плей-офф и с первого, и со второго места. Но в то же время хотим дать шанс молодым", – цитирует Эмери Tribuna.ua.

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Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

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