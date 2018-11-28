Кобахидзе: Если бы мы были известным клубом, матч не перенесли бы

Хавбек Ворсклы Александр Кобахидзе поделился своим мнением о переносе матча против Арсенала в Киев.

"Я все же думаю, если бы мы были не Ворскла, а известный европейский клуб, то не было бы таких переносов матча. Не знаю, почему Арсенал не хочет сюда лететь, возможно думают, что Полтава – это какой-то конец света", – цитирует Александра Кобахидзе Лтава.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков. Ворскла боролась за право сыграть матч в Полтаве, но УЕФА оставил предыдущее решение в силе.

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Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится на НСК Олимпийский 29 ноября, начало игры в 19:55. Пока неизвестно, смогут ли зрители посетить игру команд.