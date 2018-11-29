Мхитарян: Мы были готовы играть в Полтаве

Хавбек Арсенала Генрих Мхитарян прокомментировал перенос матча Лиги Европы против Ворсклы в Киев.

"Где хотел бы сыграть? Поскольку я играл в Шахтере и донецком Металлурге, то больше соскучился по Донецку. Мы были готовы играть и в Полтаве, и в Киеве.

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Нам все равно. Мы могли преодолеть путь в Полтаву, а могли в Киев. Но решение принято – мы здесь. Жаль только Полтаву – уверен, что город ждал матч", – цитирует Мхитаряна Tribuna.com.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков. Ворскла боролась за право сыграть матч в Полтаве, но УЕФА оставил предыдущее решение в силе.

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Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится на НСК Олимпийский 29 ноября, начало игры в 19:55. Пока неизвестно, смогут ли зрители посетить игру команд.