toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ

Мхитарян: Мы были готовы играть в Полтаве

28 ноября 22:46 44 Читати українською
Мхитарян: Мы были готовы играть в Полтаве
Генрих Мхитарян / Фото: Sky Sports

Хавбек Арсенала Генрих Мхитарян прокомментировал перенос матча Лиги Европы против Ворсклы в Киев.

"Где хотел бы сыграть? Поскольку я играл в Шахтере и донецком Металлурге, то больше соскучился по Донецку. Мы были готовы играть и в Полтаве, и в Киеве.

Кобахидзе: Если бы мы были известным клубом, матч не перенесли бы

Нам все равно. Мы могли преодолеть путь в Полтаву, а могли в Киев. Но решение принято – мы здесь. Жаль только Полтаву – уверен, что город ждал матч", – цитирует Мхитаряна Tribuna.com.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков. Ворскла боролась за право сыграть матч в Полтаве, но УЕФА оставил предыдущее решение в силе.

Ворскла – Арсенал: Эмери взял на матч 9 игроков юношеской команды

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится на НСК Олимпийский 29 ноября, начало игры в 19:55. Пока неизвестно, смогут ли зрители посетить игру команд.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
19
час
:
46
мин
Арсенал
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Ворскла Ворскла Арсенал Арсенал Лига Европы Ворскла - Арсенал Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
41
мин
Астана
17:50
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук