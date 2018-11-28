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Кулач – о матче против Арсенала: Ворскла показывала, что может играть с сильными соперниками

19:28 13 Читати українською
Кулач – о матче против Арсенала: Ворскла показывала, что может играть с сильными соперниками
Владислав Кулач / Фото: ФК Ворскла

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач рассказал о предстоящем матче против Арсенала в Лиге Европы.

"К поединку против Арсенала мы готовимся очень серьезно. Завтра будет сложный матч, поскольку мы понимаем, кто наш соперник. Но, на мой взгляд, Ворскла готова к этому противостоянию.

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В прошлых матчах Лиги Европы мы показывали, что можем играть с сильными соперниками. Поэтому будем стремиться только к максимальному результату. У канониров есть слабые места. Надеюсь, мы сможем ими воспользоваться", – цитирует Владислава Кулача официальный сайт Ворсклы.

Напомним, что поединок Ворскла – Арсенал должен состояться в четверг, 29 ноября. Начало матча – в 19:55. Однако, пока нет окончательного решения, где пройдет встреча. Накануне УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине, но украинский клуб делает все возможное, чтобы игра состоялась в Полтаве.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
23
час
:
52
мин
Арсенал
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Ворскла Ворскла Лига Европы Ворскла - Арсенал Владислав Кулач Владислав Кулач
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