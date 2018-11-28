Кулач – о матче против Арсенала: Ворскла показывала, что может играть с сильными соперниками

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач рассказал о предстоящем матче против Арсенала в Лиге Европы.

"К поединку против Арсенала мы готовимся очень серьезно. Завтра будет сложный матч, поскольку мы понимаем, кто наш соперник. Но, на мой взгляд, Ворскла готова к этому противостоянию.

Ворскла – Арсенал: предматчевая пресс-конференция Василия Сачко

В прошлых матчах Лиги Европы мы показывали, что можем играть с сильными соперниками. Поэтому будем стремиться только к максимальному результату. У канониров есть слабые места. Надеюсь, мы сможем ими воспользоваться", – цитирует Владислава Кулача официальный сайт Ворсклы.

Напомним, что поединок Ворскла – Арсенал должен состояться в четверг, 29 ноября. Начало матча – в 19:55. Однако, пока нет окончательного решения, где пройдет встреча. Накануне УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине, но украинский клуб делает все возможное, чтобы игра состоялась в Полтаве.