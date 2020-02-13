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Ворскла объявила о трансфере хорватского хавбека – он уже успел забить за полтавчан

16:21 70 Читати українською
Ворскла объявила о трансфере хорватского хавбека – он уже успел забить за полтавчан
Давид Пуцлин (слева) / фото: Ворскла

Полтавская Ворскла продолжает готовиться ко второй части сезона 2019/20.

Хорватский полузащитник Давид Пуцлин полтора года будет защищать цвета Ворсклы, сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Ворскла подтвердила трансфер украинца, который выступал только за российские клубы

Этот опорный хавбек уже принял участие в последнем товарищеском матче Ворсклы, где отметился голом. Также он может сыграть на позиции атакующего полузащитника и левого вингера.

Последним клубом 27-летнего хорвата был Славен Белупо. Интересно, что Ворскла дважды встречалась с этой командой на тренировочных сборах в Словении. Один раз "бело-зеленые" победили (2:1), а еще разр сыграли в ничью (3:3).

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Ворскла Ворскла Трансферы Давид Пуцлин Давид Пуцлин
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