"Три года назад Ворскла интересовалась Скрипником, но до конкретики не дошло. На сегодняшний день с ним подписан трехлетний контракт.

Ворскла одержала первую победу под руководством Скрипника

Задание на сезон? Мы со Скрипником реалисты в этой ситуации. Этот сезон будет первым и, надеюсь, последним, чтобы в таком режиме готовить команды и к еврокубкам, и к чемпионату", – заявил Лысак в эфире телеканала Espreso.TV.

Напомним, на тренерском мостике бывший тренер Зари заменил Юрия Максимова. Новый сезон УПЛ стартует в конце августа, полтавчане к нему готовятся в Польше.

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