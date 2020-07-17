Ворскла хочет получить за Кане в шесть раз больше, чем заплатила, – СМИ

Ворскла рассчитывает продать защитника Ибрахима Кане за серьезные деньги.

Полтавчане установили ценник на 20-летнего игрока в размере 2 млн евро, информирует ТаТоТаке.

Легионер Ворсклы объявил о своем уходе из полтавского клуба

Ворскла заплатила африканскому Дугуволофилу около 300-350 тысяч евро, а теперь хочет заработать на удачных выступлениях Кане в УПЛ. СК Днепр-1 якобы интересуется легионером, однако такие деньги платить не готов. Контракт Кане с Ворсклой рассчитан до лета 2024 года, поэтому полтавчане не будут спешить с продажей лидера.

Напомним, малиец присоединился к Ворскле осенью 2018-го. С тех пор талантливый защитник сыграл за полтавчан 36 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста. Его цена за Transfermarkt – 350 тысяч евро.

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