Ворскла – Заря: анонс матча УПЛ

Ворскла и Заря в очном поединке открывают новый сезон УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поединок между Ворсклой и Зарей открывает украинский чемпионат, опередив пафосное Классическое. Такая честь выпадает не каждому, поэтому организаторы решили поставить игру аж на 14:00 – Александр Денисов говорит о просьбе Зари, а журналист Сергей Болотников поделился инсайдом о договоренности между тренерами Виктором Скрыпником и Виталием Косовским. Первый, мол, должен срочно лететь в Германию, но не хочет делать это ночью. Правда это или нет, но тысячам фанатов придется сидеть на жаре.

Статистика противостояния

Всего: 27 матчей, 9 побед Ворсклы, 11 ничьих, 7 побед Зари, разница мячей 30-27.

В Премьер-лиге: 27 матчей (+9, =11 -7, 30-27)

В футбольном плане Ворскла за лето особо не изменилась. Это всё та же боевитая вязкая команда, которая не проигрывала Заре дома в трёх последних матчах. Серьёзных потерь немного – ушли Шарпар, Шуст и Даллку – вместо них никто не пришёл. Впрочем, при всей серьёзности этих футболистов нельзя сказать, что они незаменимы для Полтавы. У "зелёно-белых" остался неплохой состав, поэтому в первом матче сезона при родных трибунах от подопечных Косовского можно ждать всякого.

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Команда Виктора Скрипника вернулась в Украину после очень непростого, но победного выезда в Черногорию. Луганчане проявили на поле первые идеи своего нового тренера – контроль мяча, выход в атаку через один-два паса, подстройка схемы под сильные качества лидеров, и тому подобное. Заря классно работала первым номером, хотя проявила определенные проблемы в обороне и центральной зоне – иногда после одной обрезки Будучность выходила в быструю контратаку сразу на заднюю линию. Черногорцам не хватило класса реализовать такие моменты, однако у Ворсклы мастерство повыше. Как поведут себя "мужики" под нагрузками – ещё одна интрига этой встречи. Будет интересно.

"Изюминки":

– Виктор Скрипник станет уже 16-м главным тренером Зари в чемпионатах.

– Беспроигрышная домашняя серия Ворсклы во встречах с Зарей длится 3 матча: +2=1.

– 40-й гол в чемпионатах может забить Артём Громов (Заря).

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Заря

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович, Скляр – Васин, Габелок, Артур – Коломоец

Заря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисения, Кочергин, Хомченовский – Юрченко – Будковский, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла мотивирована и хорошо сбитая, однако за спиной Зари не меньший опыт и сыгранность. Минусом луганчан является потребность в экономии сил, поэтому лететь вперёд любой ценой они не должны. Так как обе команды интересны, но неидеальны, можно прогнозировать боевую ничью – 1:1.

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