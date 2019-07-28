Ворскла – Зоря: анонс матчу УПЛ

Ворскла та Зоря в очному поєдинку відкривають новий сезон УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок між Ворсклою та Зорею відкриває український чемпіонат, випередивши пафосне Класичне. Така честь випадає не кожному, тому організатори вирішили поставити гру аж на 14:00 – Олександр Денісов каже про прохання Зорі, а журналіст Сергій Болотніков поділився інсайдом про домовленість між тренерами Віктором Скрипником та Віталієм Косовським. Перший, мовляв, має терміново летіти в Німеччину, але не хоче робити це вночі. Правде це чи ні, але тисячам фанатів доведеться сидіти на спеці.

Статистика протистояння

Всього: 27 матчів, 9 перемог Ворскли, 11 нічиїх, 7 перемог Зорі, різниця м’ячів 30-27.

У Прем’єр-лізі: 27 матчів (+9, =11, -7, 30-27)

У футбольному плані Ворскла за літо особливо не змінилася. Це все та ж бойовита в'язка команда, яка не програвала Зорі вдома в трьох останніх матчах. Серйозних втрат небагато – пішли Шарпар, Шуст і Даллку – замість них же ніхто не прийшов. Утім, при всій серйозності цих футболістів не можна сказати, що вони незамінні для Полтави. У "зелено-білих" залишився непоганий склад, тож у першому матчі сезону перед рідними трибунами від підопічних Косовського можна чекати всякого.

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Команда Віктора Скрипника повернулася в Україну після дуже непростого, але переможного виїзду в Чорногорію. Луганці проявили на полі перші ідеї свого нового тренера – контроль м'яча, вихід в атаку через один-два паси, підлаштування схеми під сильні якості лідерів, тощо. Зоря класно працювала першим номером, хоча проявила певні негаразди в обороні та центральній зоні – іноді після однієї обрізки Будучность виходила у швидку контратаку одразу на задню лінію. Чорногорцям не вистачило класу реалізувати такі моменти, однак у Ворскли майстерність вища. Як поведуть себе "мужики" під навантаженнями – ще одна інтрига цієї зустрічі. Буде цікаво.

"Родзинки":

– Віктор Скрипник стане вже 16-м головним тренером Зорі у чемпіонатах.

– Безпрограшна домашня серія Ворскли у зустрічах з Зорею триває 3 матчі: +2=1.

– 40-й гол у чемпіонатах може забити Артем Громов (Зоря).

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Зоря

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч, Скляр – Васін, Габелок, Артур – Коломоєць

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісенія, Кочергін, Хомченовський – Юрченко – Будківський, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла вмотивована і добре збита, однак за спиною Зорі не менший досвід та зіграність. Мінусом луганців є потреба в економії сил, тож летіти вперед за будь-яку ціну вони не повинні. Оскільки обидві команди цікаві, але неідеальні, можна прогнозувати бойову нічию – 1:1.

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