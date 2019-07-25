Заря одержала уверенную выездную победу над Будучностью в Лиге Европы

Дубль Артема Громова и гол Левана Арвеладзе позволили луганской Зари получить комфортное преимущество в противостоянии против черногорской Будучности.

Заря с первых минут наладила контроль над мячом и начала организовывать быстрые атаки. Особая ставка делалась на фланги, где фулбэки занимали высокую позицию и активно принимали диагональные передачи, а вингеры качественно вытягивали на себя защитников. На 6-й минуте это могло завершиться пенальти в ворота чорногорцев: после прострела с правого края Будковский сбросил мяч назад на Громова, а тот упал после контакта с соперником– впрочем, арбитр Массимо Иррати назначать пенальти не собирался.

Всего через минуту открыть счёт мог Хомченоський, который ударом головой из центра штрафной замкнул скидку Будковского после вбрасывания из аута – мяч полетел точно в руки голкиперу. На 15-й Дмитрий снова оказался в центре внимания, сместившись на дриблинге к линии штрафной и пробив по воротам – по центру, без проблем для Драгоевича. Впрочем, на 16-й черногорцу пришлось вынимать сферу из сетки: Хомченовский классно прошёл по левому флангу и отдал пас на ход Михайличенко, а тот прострелил в спины защитникам на Громова – Артём мощно пробил в касание, а мяч рикошетом от защитника влетел влево нижний угол.

У Будучности до этого момента ничего опаснее прострела Перовича с правого фланга, выбитого Иванисеней, не было. Заря же держала мяч, разрывала соперника по флангам и уже через три минуты после первого гола забила второй – точнее, луганчанам подарили гол. Милич в собственной штрафной отдал пас на своего голкипера, но тот на приёме слишком далеко отпустил сферу от себя – Будковский тут же включился и навязал борьбу, в результате которой мяч отскочил к Громову. Артём забил в пустые ворота. 0:2!

После этого Заря прогнозируемо отступила назад. Давал о сеье знать как комфортный счёт и возможность ловить соперника на контрах, так и жара. Поединок сбился на позиционную борьбу с кучей мелких фолов и провокаций, но без особых атак – можно вспомнить разве что несколько прострелов и скидок без завершения на 30-х минутах. Будучность могла наказать Зарю за пассивность на 36-й, когда Болевич прямым ударом со штрафного метров с 20-ти пробил в правый угол – Шевченко спас "мужиков". На 41-й же головой замыкал подачу с правого фланга Бакич, но Шевченко поймал мяч, а рефери зафиксировал у Душана офсайд.

Завершение первого тайма получилось довольно нервным. Заря держала мяч 63% игрового времени и едва не устроила разгром на 45-й минуте, когда Будковский опередил защитника на дальней штанге и замкнул прострельную передачу Михайличенко – мимо! Будучность ответила в компенсированное время угловым, подачу с которого головой замкнул Дамьянович – Шевченко вытащил мяч из-под левой штанги. На этом арбитр Массимо Иррати отправил команды отдыхать.

Сразу после перерыва Бранко Брнович бросил в бой Зурабицу и Раичковича. Трудно сказать, насколько их выход повлиял на игру черногорцев, но они забегали гораздо активнее. Уже на 47-й минуте они требовали пенальти, намекая на игру Чеберко рукой в ​​собственной штрафной, но рефери молчал На 49-й трибуны ухнули после углового, подачу с которого замкнул Болевич – над перекладиной. Впрочем, после этого острота от хозяев пошла на убыль, а Заря провела несколько перспективных позиционных атак. На 50-й луганчане могли даже забить третий гол – Громов ворвался в штрафную и прострелил с линии вратарской на Будкивского, а защитники Будучности при попытке вынести мяч едва не закатили его в собственные ворота.

Когда уже казалось, что Будучность окончательно укротили, та сократила отставание в счёте. На 60-й минуте черногорцы заработали угловой, Перович на дальней штанге принял подачу с него и прострелил вдоль ворот, а мяч рикошетом от Чеберко влетел в угол – 2:1. На 62-й же хозяева едва не отыгрались: Перович получил передачу, положил корпус и мощно пробил метров с 25-ти – мяч просвистел над перекладиной! Виктор Скрипник сразу же снял с игры Юрченко и выпустил на поле свежего Лунёва, что очень быстро успокоило игру.

70-е минуты прошли довольно беззубо. Команды устали и начали проводить замены, кто-то валялся на газоне, была куча фолов, но из острых моментов можно вспомнить разве что угловой на 73-й – тогда Хомченовский опередил защитника и замкнул подачу мощным, но неточным ударом с близкой дистанции. В целом же Заря держала инициативу и лучше работала с мячом, в то время как у Будучности вообще ничего конструктивного не было. В конце концов, луганчане реализовали свое преимущество в классе на 82-й минуте: Лунёв получил передачу на правый фланг, обыграл Болевича и вошел на край штрафной, откуда прострелил под удар Арвеладзе – Леван же уверенно пробил в сетку. 1:3.

На последних минутах счёт мог измениться в обе стороны. Сначала повезло Заре: на 87-й после штрафного удара метров с 20-ти мяч едва не сломал перекладину, отскочив на линию ворот – повтор показал, что сфера не пересекла ленточку. На 88-же пронесло Будучность, которая пропустила прорыв Лунёва с правого фланга в штрафную с обводным выстрелом в дальний угол – мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу луганского клуба. Ответный матч состоится через неделю в Запорожье.