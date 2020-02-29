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Шахтер дозаявил Нема на сезон в УПЛ

20:13 64 Читати українською
Шахтер дозаявил Нема на сезон в УПЛ
Веллингтон Нем / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем поможет "горнякам" во второй половине УПЛ.

Веллингтон Нем вернулся в заявку Шахтера на сезон УПЛ после аренды во Флуминенсе.

Шахтер получил запрос об аренде бразильского легионера

Хавбек будет выступать за "горняков" под 12 номером. Последний раз бразилец играл в чемпионате Украины еще в мае.

Напомним, летом Веллингтон присоединился к Флуминенсе на правах аренды. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Нем провел 18 матчей, в которых отметился голом.

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