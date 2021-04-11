Ворскла – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча
Ворскла в 21-м туре украинской Премьер-лиги обыграла Львов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
В дебюте встречи "сине-золотые" заработали пенальти. К отметке подошел Альваро, но Дмитрий Ризнык парировал удар бразильца. Львовяне имели больше возможностей, чтобы выйти вперед, но ударам не хватало точности.
Львов в матче с нереализованным пенальти уступил Ворскле и остался в зоне вылета
Зато Ворскле удалось шокировать команду Бессмертного сразу после перерыва. Сначала мяч после серии рикошетов в штрафной прилетел к Кане, а малиец точным выстрелом поразил ближний угол Ильющенкова. За 3 минуты Александр опять вынимал круглого из своих ворот. Кане почти в стиле Крооса вырезал пас из своей части поля на Кулача, а Владислав уверенно забил. Львов ответил лишь одним голом Алексея Довгого.
Ворскла с 34 очками закрепила за собой 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, Львов остался на 12 месте, имея в своем активе 15 зачетных баллов.