В дебюте встречи "сине-золотые" заработали пенальти. К отметке подошел Альваро, но Дмитрий Ризнык парировал удар бразильца. Львовяне имели больше возможностей, чтобы выйти вперед, но ударам не хватало точности.

Львов в матче с нереализованным пенальти уступил Ворскле и остался в зоне вылета

Зато Ворскле удалось шокировать команду Бессмертного сразу после перерыва. Сначала мяч после серии рикошетов в штрафной прилетел к Кане, а малиец точным выстрелом поразил ближний угол Ильющенкова. За 3 минуты Александр опять вынимал круглого из своих ворот. Кане почти в стиле Крооса вырезал пас из своей части поля на Кулача, а Владислав уверенно забил. Львов ответил лишь одним голом Алексея Довгого.

Ворскла с 34 очками закрепила за собой 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, Львов остался на 12 месте, имея в своем активе 15 зачетных баллов.