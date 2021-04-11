В матче 21-го тура Ворскла на своем поле одолела Львов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Один из аутсайдеров турнирной таблицы УПЛ – Львов – продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание. Разгромное поражение от СК Днепр-1 в предыдущем туре заставляло подопечных Анатолия Бессмертного идти в матче с Ворсклой ва-банк. У команды Юрия Максимова оставались неплохие шансы побороться за еврокубковую пятерку, поэтому поединок обещал быть ожесточенным.

Заря впервые в истории победила Ингулец и вернула себе третье место в УПЛ

Уже с первых минут гости бросились на ворота соперника. Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Альваро промчался левым флангом, обошел нескольких защитников и отдал на Назария Ныча в район одиннадцатиметровой отметки. Форвард "сине-золотых" пробил, но его удар был заблокирован. Вскоре герои предыдущего эпизода организовали очередную контратаку, однако немного притормозили, что позволило защитникам вернуться к своим воротам и острота спала.

У хозяев стоит упомянуть две попытки Оливье Тилля: сначала люксембурзський полузащитник пробил под перекладину – Александр Ильющенков забрал мяч, а затем сфера после его выстрела пролетела выше ворот.

На 14-й минуте Львов заработал право на одиннадцатиметровый. Максим Грисьо прорывался по центру, Наджееб Якубу оказался первым на мяче, но неожиданно потерял равновесие и падая, откровенно сбил полузащитника львовян. Арбитр показал ганцу желтую карточку и назначил пенальти. Альваро с точки не сумел переиграть Дмитрия Ризныка.

Львов продолжил остро контратаковать. В середине тайма Ризнык снова спасает полтавчан: Альваро промчался левым флангом, сбросил под удар партнеру, блок и Ныч добивал в упор – кипер "зелено-белых" самоотверженно бросился под мяч. В конце тайма Альваро очередной раз разорвал левый фланг и сбросил под удар Грисьо. Дальний удар последнего просвистел рядом со штангой. Уже в добавленное время Руслан Степанюк с линии штрафной проверил бдительность Ильющенкова – вратарь Львова чудом отреагировал на выстрел и перевел сферу на угловой.

После отдыха Ворскла в течение 3 минут дважды шокировала соперника. Прострел Пердуты львовяне отбили, но мяч попал прямо к Ибрахиму Кане, который, обработав сферу, точно пробил в ближний угол ворот. Не успели гости опомниться, как пропустили второй раз: Кулач реализовал выход один на один после филигранного паса на линию ворот.

"Сине-золотые" длительное время приходили в себя от такого накдауна, сев в глухую оборону, однако, впоследствии пришли в себя и снова начали угрожать воротам соперника. На 72-й минуте их первая серьезная атака едва не завершилась голом: Ныч продемонстрировал чудеса дриблинга, придержал корпусом соперника и сбросил на Фране Чирьяка. Хорватский полузащитник зряче пробил в верхний угол. Якубу успел махнуть головой и, изменив траекторию полета, отправил мяч на угловой. Именно стандарт и принес успех Львову. Ризнык ошибся на выходе и Алексей Довгий головой вколотил мяч в сетку.

На последней минуте Скляр убежал от защитников и выходил один на один на свидание с голкипером. К счастью для львовян Ильющенков не позволил сопернику увеличить счет.

Победа принесла Ворскле 34 очка и оставила на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ, Львов с 15-ю пунктами остался двенадцатым.

Динамо – Днепр-1: шоу игроков сборной Украины в УПЛ, кровавое удаление и странная дисквалификация лидера на Шахтер