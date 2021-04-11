Ворскла у 21-му турі української Прем'єр-ліги обіграла Львів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

У дебюті зустрічі "синьо-золоті" заробили пенальті. До позначки підійшов Альваро, але Дмитро Різник парирував удар бразильця. Львів'яни мали більше нагод, щоб вийти вперед, але ударам не вистачало точності.

Львів у матчі з нереалізованим пенальті поступився Ворсклі і залишився у зоні вильоту

Натомість Ворсклі вдалось шокувати команду Безсмертного одразу по перерві. Спершу м'яч після серії рикошетів у штрафному відлетів до Кане, а малієць точним пострілом вразив ближній кут Ільющенкова. За 3 хвилини Олександр вдруге виймав круглого зі своїх воріт. Кане майже у стилі Крооса вирізав пас зі своєї частини поля на Кулача, а Владислав впевнено забив. Львів відповів лише одним голом Олексія Довгого.

Ворскла з 34 очками закріпила за собою 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ, Львів залишився на 12 місці, маючи у своєму активі 15 залікових балів.