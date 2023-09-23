Ворскла повела в счете на 18 минуте – Челядин завершил классную комбинацию, которая началась на левом фланге. Впрочем, Кривбасс до перерыва уже вел в счете. Сначала Задерака навешивал в штрафную, и мяч, не коснувшись никого, оказался в сетке ворот. А уже через 5 минут Кожушко реализовал выход один на один.

Кривбасс в волевом стиле разбил Ворсклу и обогнал Шахтер на вершине таблицы УПЛ – легионер Вернидуба делает разницу

Во втором тайме Олег Кожушко оформил дубль и претендовал даже на хет-трик. Однако, точку в игре поставил не он, а Дибанго, который обыгрался с Дебелко и мощным ударом пробил вратаря соперников.