Ворскла – Кривбасс – 1:4 – видео голов и обзор матча
Кривбасс разбил Ворсклу в поединке 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Ворскла – Кривбасс на "Футбол 24".
Ворскла повела в счете на 18 минуте – Челядин завершил классную комбинацию, которая началась на левом фланге. Впрочем, Кривбасс до перерыва уже вел в счете. Сначала Задерака навешивал в штрафную, и мяч, не коснувшись никого, оказался в сетке ворот. А уже через 5 минут Кожушко реализовал выход один на один.
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Во втором тайме Олег Кожушко оформил дубль и претендовал даже на хет-трик. Однако, точку в игре поставил не он, а Дибанго, который обыгрался с Дебелко и мощным ударом пробил вратаря соперников.