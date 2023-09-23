Ворскла повела у рахунку на 18 хвилині – Челядін завершив класну комбінацію, яка започаткувалась на лівому фланзі. Втім, Кривбас до перерви вже вів у рахунку. Спочатку Задерака навішував до штрафного, і м'яч, не торкнувшись нікого, опинився у сітці воріт. А вже за 5 хвилин Кожушко реалізував вихід віч-на-віч.

Кривбас у вольовому стилі розбив Ворсклу та обігнав Шахтар на вершині таблиці УПЛ – легіонер Вернидуба робить різницю

У другому таймі Олег Кожушко оформив дубль та претендував навіть на хет-трик. Проте, крапку в грі поставив не він, а Дібанго, який обігрався з Дебелком та потужним ударом пробив воротаря суперників.