Карпаты смогли спастись в матче 28 тура УПЛ против Ворсклы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ворскла в 28 туре УПЛ дома принимала львовские Карпаты. "Зелено-белым" необходима была победа для улучшения своих шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

Карпаты при тотальном преимуществе во втором тайме вырвали ничью у Ворсклы

Но уже на 16-й минуте Павел Ребенок вывел хозяев вперед. После перерыва подопечные Фабри Гонсалеса увеличили давление на ворота полтавчан, которое вылилось в гол Романа Дебелко на последних минутах встречи. В итоге, команды расписали результативную мировую.