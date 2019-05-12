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Ворскла –​​​​​​​ Карпаты –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

12 мая 22:15 101 Читати українською
Ворскла –​​​​​​​ Карпаты –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Мартин Онгла / ФК Карпаты

Карпаты смогли спастись в матче 28 тура УПЛ против Ворсклы. Смотрите видео голов и обзор матча.

16’ Павел Ребенок
 
Роман Дебелко 88’
16’ Павел Ребенок
88’ Роман Дебелко

Ворскла в 28 туре УПЛ дома принимала львовские Карпаты. "Зелено-белым" необходима была победа для улучшения своих шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

Карпаты при тотальном преимуществе во втором тайме вырвали ничью у Ворсклы

Но уже на 16-й минуте Павел Ребенок вывел хозяев вперед. После перерыва подопечные Фабри Гонсалеса увеличили давление на ворота полтавчан, которое вылилось в гол Романа Дебелко на последних минутах встречи. В итоге, команды расписали результативную мировую.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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