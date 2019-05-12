Карпати змогли врятуватись у матчі 28 туру УПЛ проти Ворскли. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ворскла у 28 турі УПЛ вдома приймала львівські Карпати. "Зелено-білим" необхідна була перемога для покращення своїх шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли

Але вже на 16-й хвилині Павло Ребенок вивів господарів уперед. Після перерви підопічні Фабрі Гонсалеса збільшили тиск на ворота полтавців, який вилився у гол Романа Дебелка на останніх хвилинах зустрічі. У підсумку, команди розписали результативну мирову.