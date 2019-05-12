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Ворскла –​​​​​​​ Карпати –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

12 травня 22:15 444 Читать на русском
Ворскла –​​​​​​​ Карпати –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Мартін Онгла / ФК Карпати

Карпати змогли врятуватись у матчі 28 туру УПЛ проти Ворскли. Дивіться відео голів та огляд матчу.

16’ Павло Ребенок
 
Роман Дебелко 88’
16’ Павло Ребенок
88’ Роман Дебелко

Ворскла у 28 турі УПЛ вдома приймала львівські Карпати. "Зелено-білим" необхідна була перемога для покращення своїх шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли

Але вже на 16-й хвилині Павло Ребенок вивів господарів уперед. Після перерви підопічні Фабрі Гонсалеса збільшили тиск на ворота полтавців, який вилився у гол Романа Дебелка на останніх хвилинах зустрічі. У підсумку, команди розписали результативну мирову.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Карпати Карпати Відеоновини Ворскла Ворскла Ворскла - Карпати
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