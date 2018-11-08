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Ворскла – Карабах: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

21:55 288 Читати українською
Ворскла – Карабах: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Ворскла – Карабах: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Ворскла в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Карабах. В этой новости стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча.

Матч Ворскла – Карабах начался в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ворскла – Карабах: анонс матча Лиги Европы

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Чеснаков, Артур – Ребенок, Шарпар, Якубу, Скляр – Кулач, Коломоец

Запасные: Ткаченко, Гиоргадзе, Сергийчук, Карека, Сапай, Сакив, Даллку

Карабах: Хальдоурсон – Медведев, Жежничак, Садыгов, Геррье – Мичел, Гараев – Абдуллаев, Славчев, Зубир – Деларж

Запасные: Магомедалиев, Мамедов, Эмегара, Мадатов, Озобич, Гусейнов, Диниев

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Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла

live 29'
0 : 1
Карабах
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