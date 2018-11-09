Ворскла после первого тайма минимально уступает Карабаху

В первом тайме матча 4-го тура Лиги Европы между Ворсклой и Карабахом полтавчане проигрывают после пенальти, который привез Артур.

Ворскла начала матч с нескольких передач в штрафную, острейшая из которых произошла на 6-й минуте: Пердута прошел правым полуфлангом и навесил на Коломойца, а тот головой метров с 11-ти пробил неточно. Кроме того, Кулач бил с дальней дистанции, но получилось не намного лучше. Карабах, в свою очередь, держал мяч и высоко прессинговал, что неожиданно принесло успех на 12-й минуте: Артур под давлением не придумал ничего другого, кроме паса поперек на голкипера, Медведев перехватил мяч, а Шуст его сбил. Арбитр назначил пенальти, а Абдулаев уверенно его реализовал.

По большому счёту, это был последний опасный момент в первом тайме. Карабах очень много времени проводил на чужой половине поля и постоянно накрывал центрхавов Ворсклы, однако завершить хоть какую-то атаку ударом гостям так и не удалось. За весь первый тайм азербайджанцы пробили по воротам лишь дважды – один раз с пенальти, а второй с дальней дистанции с фланга по воробьям. У полтавчан было несколько навесов Якубу и проходов Кулача, однако три очень неточных удара, нанесённых на старте тайма, так и остались для хозяев единственными в этот отрезок игры.

Лига Европы 2018/2019, 4-й тур, группа Е

Ворскла – Карабах – 0:1

Голы: Абдулаев, 13 (пен)