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Ворскла – Карабах: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

21:55 1396 Читать на русском
Ворскла – Карабах: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Ворскла – Карабах: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Ворскла в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Карабах. У цій новині стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію матчу.

Матч Ворскла – Карабах розпочався о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію матчу.

Ворскла – Карабах: анонс матчу Ліги Європи

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Чеснаков, Артур – Ребенок, Шарпар, Якубу, Скляр – Кулач, Коломоєць

Запасні: Ткаченко, Гіоргадзе, Сергійчук, Карека, Сапай, Саків, Даллку

Карабах: Хальдоурсон – Медвєдєв, Жежнічак, Садигов, Геррьє – Мічел, Гараєв – Абдуллаєв, Славчев, Зубір – Деларж

Запасні: Магомедалієв, Мамедов, Емегара, Мадатов, Озобіч, Гусейнов, Дінієв

Ворскла – Карабах: де дивитись матч Ліги Європи

Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла

live 18'
0 : 1
Карабах
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Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Карабах Карабах Ворскла - Карабах
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