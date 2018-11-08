toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Ворскла – Карабах – відео гола

22:23 473 Читать на русском
Ворскла – Карабах – відео гола
Ворскла – Карабах – відео гола

Карабах відкрив рахунок у матчі 4 туру Ліги Європи проти Ворскли. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

На 13-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Абдуллаєв.

Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла

live 90'
0 : 1
Карабах
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Ворскла - Карабах Відеоновини Карабах Карабах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
32
хв
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук