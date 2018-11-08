Ворскла – Карабах – відео гола

Ліга Європи — 23:54 10
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Ліга Європи: Байєр та Цюріх вийшли у плей-офф, Зальцбург розгромив Русенборг
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Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунахЛіга Європи — 23:30 1655
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Динамо – Ренн: українці феєрять у матчі Ліги Європи – найкращий єврокубковий матч киян у сезоні та відповідь ШевченкуЛіга Європи — 23:26 6057
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Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 22:43 975
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Ліга Європи: Спартак перестріляв Рейнджерс, Лаціо та Айнтрахт вийшли з групи, Генк Маліновського вирвав нічиюЛіга Європи — 21:56 408
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