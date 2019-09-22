toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Ворскла – Динамо: ультрас киевлян жестко пригрозили Суркису

21:26 394 Читати українською
Ворскла – Динамо: ультрас киевлян жестко пригрозили Суркису
Григорий Суркис / Фото ФК Динамо

Болельщики Динамо назвали Григория Суркиса своим врагом.

Во время матча 8-го тура УПЛ против Ворсклы (5:0) фанаты Динамо вывесили баннер с текстом: "Пустил ОПЗЖ в наш дом – сразу врагом стал нам всем!".

Депутаты пророссийской партии тренируются на стадионе Динамо – фото дня

Ультрас акцентировали внимание на недавнем туринире Кубок Верховной Рады Украины, который проходил на тренировочной базе "бело-синих" в Конча-Заспе. В соревнованиях принимала участие команда пророссийской партии "ОПЗЖ", которая заняла второе место в турнире.

Накануне соревнований команда проводила тренировку на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского, на котором были замечены члены партии "ОПЗЖ" Илья Кива и Григорий Суркис.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

blog_ava
Ворскла – Динамо: возвращение Цыганкова, "украинская" победа киевлян, потеря лидера и лучший матч при Михайличенко
21:19
1987
Теги
Динамо Киев Динамо Киев ультрас Григорий Суркис футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
57
мин
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук