Ворскла – Динамо: ультрас киевлян жестко пригрозили Суркису

Болельщики Динамо назвали Григория Суркиса своим врагом.

Во время матча 8-го тура УПЛ против Ворсклы (5:0) фанаты Динамо вывесили баннер с текстом: "Пустил ОПЗЖ в наш дом – сразу врагом стал нам всем!".

Депутаты пророссийской партии тренируются на стадионе Динамо – фото дня

Ультрас акцентировали внимание на недавнем туринире Кубок Верховной Рады Украины, который проходил на тренировочной базе "бело-синих" в Конча-Заспе. В соревнованиях принимала участие команда пророссийской партии "ОПЗЖ", которая заняла второе место в турнире.

Накануне соревнований команда проводила тренировку на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского, на котором были замечены члены партии "ОПЗЖ" Илья Кива и Григорий Суркис.

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