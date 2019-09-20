Депутаты пророссийской партии тренируются на стадионе Динамо – фото дня

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Депутаты Верховоной рады Украины Григорий Суркис и Илья Кива были замечены на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Соответствующую фотографию опубликовал в facebook журналист Кирилл Крыжановский.

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На фото Суркис и Кива одеты в тренировочные формы. Вероятно, чиновники готовятся к благотворительному турниру по футболу "Кубок Верховной Рады Украины", который состоится 21 сентября, на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе.

Стоит отметить, что герои фотографии являются членами фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая известна своими пророссийскими наклонностями.

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