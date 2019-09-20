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Депутаты пророссийской партии тренируются на стадионе Динамо – фото дня

14:31 294 Читати українською
Депутаты пророссийской партии тренируются на стадионе Динамо – фото дня
Илья Кива / Фото из открытых источников

Чиновники доказали, что фраза "спорт – вне политики" – неактуальна.

Депутаты Верховоной рады Украины Григорий Суркис и Илья Кива были замечены на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Соответствующую фотографию опубликовал в facebook журналист Кирилл Крыжановский.

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На фото Суркис и Кива одеты в тренировочные формы. Вероятно, чиновники готовятся к благотворительному турниру по футболу "Кубок Верховной Рады Украины", который состоится 21 сентября, на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе.

Стоит отметить, что герои фотографии являются членами фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая известна своими пророссийскими наклонностями.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо им. В. Лобановского Григорий Суркис футбольные курьёзы
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