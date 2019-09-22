Ворскла – Динамо: ультрас киян жорстко пригрозили Суркісу

Вболівальники Динамо назвали Григорія Суркіса своїм ворогом.

Під час матчу 8-го туру УПЛ проти Ворскли (5:0) фанати Динамо вивісили банер з текстом: "Пустив ОПЗЖ в наш дім – вмить ворогом став нам усім!".

Депутати проросійської партії тренуються на стадіоні Динамо – фото дня

Ультрас акцентували увагу на нещодавньому турнірі Кубок Верховної Ради України, який відбувався на тренувальній базі "біло-синіх" в Конча-Заспі. У змаганнях брала участь команда проросійської партії "ОПЗЖ", яка посіла друге місце у турнірі.

Напередодні змагань команда проводила тренування на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського, на якому були помічені члени партії "ОПЗЖ" Ілля Кива та Григорій Суркіс.

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