Динамо неделю назад провело первый матч под руководством Александра Шовковского, однако в игре киевлян ничего не изменилось. Легендарный голкипер только исполняет обязанности главного тренера – он держит связь с Мирчей Луческу, пока тот на больничном, и не делает никаких корректив в футболе "бело-синих". Более важной новостью для команды стало возвращение Шапаренко в общую группу, хотя вряд ли он готов выйти на поле.

В предыдущем туре столичный гранд не без проблем переиграл аутсайдерский Металлист. Редко какой матч дается Динамо без трудностей – в частности, недавно киевляне расписали ничью с Рухом. Таким же результатом может завершиться любой поединок "бело-синих", включая сегодняшний. Именно поэтому динамовцы и отстают от третьего места аж на 8 очков.

Дистанция до ЛЧ еще больше, поэтому о серебре уже можно забыть. А вот за бронзу стоит повоевать – Заря способна легко потерять весь свой гандикап за последние 6 туров. Если динамовцы будут побеждать в каждой игре, то шансы на ЛЕ существенно возрастут, но первая же осечка де-факто отправит коллектив в Лигу конференций. Вот с таким раскладом киевляне приехали в Полтаву.

Ворскла весной была близка к вылету из УПЛ, имея за плечами 5-матчевую безвыигрышную серию. Впрочем, всего за месяц команда ворвалась в борьбу за последнюю путевку в еврокубки – до пятой позиции не хватает семи очков. Для прорыва "зелено-белым" необходимо выдержать конкуренцию с Колосом, Кривбассом и нестабильной Александрией, которой пока удается держаться в зоне ЛК.

Ранее говорить о решении турнирных задач в матче с Динамо было невозможно, однако прямо сейчас киевляне не сильно отличаются от Александрии или Кривбасса. Некоторые аутсайдеры опаснее, чем нынешний столичный гранд, а у полтавчан еще и дела резко пошли вверх – они победили трижды подряд и должны были побеждать неделю назад, если бы не привезли пенальти на последних секундах.

Не все эти результаты были по игре, но здесь состоялась регрессия к среднему. Ворскла имела хорошие показатели остроты ударов и позиционных атак, но страдала от привозов легионеров и отсутствия фарта. Прибегнув к определенным кадровым перестановкам, Виктор Скрипник добрал потерянные очки и вернул коллектив на заслуженное место в середине таблицы.

Но хватит ли "зелено-белых" на Динамо и борьбу за еврокубки? Сегодняшний поединок даст на это ответ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков (под вопросом), Юрченко – Караваев, Лонвейк

Дисквалифицированные: Яворский (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Исенко – Пердута, Рамирес, Кравец, Бацула – Челядин, Павлюк – Кане, Олейник, Сефери – Степанюк

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Футбол Динамо в предыдущих турах не убедил в способности спокойно победить середняка УПЛ. И даже аутсайдера. В лучшем случае, можно было говорить об отдельных плюсах и успешных таймах, однако в целом игра "бело-синих" слишком невыразительна. Кризис ощущается во всех линиях и во всех аспектах, и даже Буяльский сдал вместе с командой.

Киевляне, конечно, остаются опасными. Тем не менее, единственной логичной причиной прогнозировать победу гостей является только тот факт, что они играют за Динамо. Во втором круге этого было мало. Мы не рискнем ставить на триумф киевлян – впрочем, в победу Ворсклы тоже не верится.

Полтавчане подтянулись по очкам и стабилизировали свой футбол, но по уровню это лишь середняк. Далеко не лучший. Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется ничья.

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