Ворскла – Десна – 0:0 – видеообзор матча

Ворскла и Десна сыграли в "сухую" ничью в матче 22-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео самых интересных моментов поединка на сайте "Футбол 24".

Обеим командам сегодня нужно было побеждать, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за попадание в первую "шестерку". Однако полтавские зрители забитых голов так и не дождались.

Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

После этого матча у обеих команд осталось по 28 очков. Однако Ворскла занимает шестое место, опережая Десну по дополнительным показателям.