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Ворскла – Десна – 0:0 – видеообзор матча

21:00 16 Читати українською
Ворскла – Десна – 0:0 – видеообзор матча
Ворскла – Десна – 0:0 – видеообзор матча

Ворскла и Десна сыграли в "сухую" ничью в матче 22-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео самых интересных моментов поединка на сайте "Футбол 24".

83’ Ибрахим Кане
93’ Александр Чижов
 

Обеим командам сегодня нужно было побеждать, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за попадание в первую "шестерку". Однако полтавские зрители забитых голов так и не дождались.

Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

После этого матча у обеих команд осталось по 28 очков. Однако Ворскла занимает шестое место, опережая Десну по дополнительным показателям.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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