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Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

19:03 63 Читати українською
Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"
Ворскла – Десна – 0:0

Ворскла и Десна сыграли в "сухую" ничью в матче 22-го тура чемпионата Украины.

83’ Ибрахим Кане
93’ Александр Чижов
 

Обеим командам сегодня нужно было побеждать, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за попадание в первую "шестерку".

Мариуполь и Черноморец победителя не выявили

Десна активнее начала игру и на 20-й минуте была близка к тому, чтобы открыть счет. Богданов мощно пробил со штрафного, Шуст отбил мяч, после чего все тот же Богданов снова пытался пробить, сфера отскочила к партнеру, тот с 8 метров пробил низом, но снова голкипер спас полтавчан.

Ворскла ответила на 36-й. Литовка после дальнего удара отбил мяч перед собой, после чего Ребенок пробивал практически без помех, но мяч попал в Фаворова.

Вторую половину активнее начали хозяева. Однако атакам подопечных Василия Сачко не хватало остроты, или же надежно в воротах Десны действовал Литовка. В конце матча Ворскла осталась в меньшинстве. Кане получил вторую желтую карточку за нарушение в центре поля. Уже в компенсированное время Чижов тоже досрочно покинул поле, оставив полтавчан вдевятером.

После этого матча у обеих команд осталось по 28 очков. Однако Ворскла занимает шестое место, опережая Десну по дополнительным показателям.

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Ворскла Ворскла Десна Десна Ворскла - Десна
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