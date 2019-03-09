Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

Ворскла и Десна сыграли в "сухую" ничью в матче 22-го тура чемпионата Украины.

Обеим командам сегодня нужно было побеждать, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за попадание в первую "шестерку".

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Десна активнее начала игру и на 20-й минуте была близка к тому, чтобы открыть счет. Богданов мощно пробил со штрафного, Шуст отбил мяч, после чего все тот же Богданов снова пытался пробить, сфера отскочила к партнеру, тот с 8 метров пробил низом, но снова голкипер спас полтавчан.

Ворскла ответила на 36-й. Литовка после дальнего удара отбил мяч перед собой, после чего Ребенок пробивал практически без помех, но мяч попал в Фаворова.

Вторую половину активнее начали хозяева. Однако атакам подопечных Василия Сачко не хватало остроты, или же надежно в воротах Десны действовал Литовка. В конце матча Ворскла осталась в меньшинстве. Кане получил вторую желтую карточку за нарушение в центре поля. Уже в компенсированное время Чижов тоже досрочно покинул поле, оставив полтавчан вдевятером.

После этого матча у обеих команд осталось по 28 очков. Однако Ворскла занимает шестое место, опережая Десну по дополнительным показателям.