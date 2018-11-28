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Ворскла – Арсенал: матч окончательно состоится в Киеве, но может пройти без зрителей

20:45 134 Читати українською
Ворскла – Арсенал: матч окончательно состоится в Киеве, но может пройти без зрителей
Ворскла – Арсенал: матч окончательно состоится в Киеве

Матч Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится в Киеве.

Несмотря на все попытки футбольного клуба Ворскла, УЕФА отстояло свое решение, и игра состоится в Киеве, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

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Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков.

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Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится на НСК Олимпийский 29 ноября, начало игры в 19:55. Пока неизвестно, смогут ли зрители посетить игру команд.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
21
час
:
50
мин
Арсенал
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