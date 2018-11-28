Ворскла – Арсенал: полтавчане отправились в Киев не дождавшись ответа от УЕФА

Полтавская Ворскла отправилась в Киев на матч Лиги Европы против Арсенала.

Полтавчане на своей официальной странице в Instagram загрузили фотографию с клубным автобусом и надписью: "Не дожидаясь окончательного решения УЕФА относительно места проведения игры с Арсеналом, команда отправилась в направлении Киева".

Ворскла – Арсенал: Эмери взял на матч 9 игроков юношеской команды

Напомним, что поединок Ворскла – Арсенал должен состояться в четверг, 29 ноября. Начало матча – в 19:55. Однако, пока нет окончательного решения, где пройдет встреча.

Накануне УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине, но украинский клуб делает все возможное, чтобы игра состоялась в Полтаве.