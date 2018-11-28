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Ворскла – Арсенал: полтавчане отправились в Киев, не дождавшись ответа от УЕФА

20:19 88 Читати українською
Ворскла – Арсенал: полтавчане отправились в Киев, не дождавшись ответа от УЕФА
Ворскла – Арсенал: полтавчане отправились в Киев не дождавшись ответа от УЕФА

Полтавская Ворскла отправилась в Киев на матч Лиги Европы против Арсенала.

Полтавчане на своей официальной странице в Instagram загрузили фотографию с клубным автобусом и надписью: "Не дожидаясь окончательного решения УЕФА относительно места проведения игры с Арсеналом, команда отправилась в направлении Киева".

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Напомним, что поединок Ворскла – Арсенал должен состояться в четверг, 29 ноября. Начало матча – в 19:55. Однако, пока нет окончательного решения, где пройдет встреча.

Накануне УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине, но украинский клуб делает все возможное, чтобы игра состоялась в Полтаве.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
21
час
:
48
мин
Арсенал
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Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла Лига Европы
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