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Ворскла – Арсенал: матч остаточно відбудеться у Києві, але може пройти без глядачів

20:45 1126 Читать на русском
Ворскла – Арсенал: матч остаточно відбудеться у Києві, але може пройти без глядачів
Ворскла – Арсенал: матч остаточно відбудеться у Києві

Матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться у Києві.

Попри всі намагання футбольного клубу Ворскла, УЄФА відстояло своє рішення, і гра відбудеться у Києві, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Ворскла – Арсенал: полтавці відправились у Київ не дочекавшись відповіді від УЄФА

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова.

Ворскла – Арсенал: Емері взяв на матч 9 гравців юнацької команди

Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться на НСК Олімпійський 29 листопада, початок гри о 19:55. Наразі невідомо, чи зможуть глядачі відвідати гру команд.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
20
год
:
46
хв
Арсенал
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Теги
Арсенал Арсенал Ліга Європи Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла Головне НСК Олімпійський
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