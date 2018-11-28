Ворскла – Арсенал: матч остаточно відбудеться у Києві, але може пройти без глядачів

Матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться у Києві.

Попри всі намагання футбольного клубу Ворскла, УЄФА відстояло своє рішення, і гра відбудеться у Києві, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

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Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова.

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Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться на НСК Олімпійський 29 листопада, початок гри о 19:55. Наразі невідомо, чи зможуть глядачі відвідати гру команд.