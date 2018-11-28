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Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине

27 ноября 22:31 302 Читати українською
Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине
Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине

УЕФА решил перенести матч Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом на НСК Олимпийский из-за соображений безопасности.

5-го тура Лиги Европы Ворскла - Арсенал из Полтавы в Киев. Отмечается, что такое решение было принято из-за соображений безопасности после вступления в законные положения в 10-ти областях Украины.

К слову, Полтавская и Киевская области не попали в список регионов, где объявили военное положение

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Поединок состоится в четверг, в 19:55 на столичном НСК Олимпийский. В УЕФА также заверили, что будет продолжать наблюдение за состоянием безопасности в Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать решение о переносе других матчей.

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Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

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