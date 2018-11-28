Ворскла – Арсенал: Эмери взял на матч 9 игроков юношеской команды

Лига Европы — 21:53 50
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Ворскла – Арсенал: почему ситуация с переносом матча это полное фиаско для всех сторон
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Ворскла – Арсенал: матч окончательно состоится в Киеве, но может пройти без зрителейЛига Европы — 20:45 135
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Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки МораішаСергій Тищенко — 18:00 1733
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Зинченко против Лиона: ошибки в обороне, плохие оценки английских СМИ и критика Гвардиолы из-за доверия украинцуЛига чемпионов — 14:54 1580
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"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у ЛьвовіЛига чемпионов — 14:06 1058
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