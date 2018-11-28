Ворскла – Арсенал: Эмери взял на матч 9 игроков юношеской команды

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери взял на игру против Ворсклы много молодых игроков.

На самолете с игроками и тренерским штабом Арсенала, который отправился из Лондона в Киев, находится 9 футболистов юношеской команды канониров.

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Среди юношей, которые могут сыграть против Ворсклы: Чарли Гилмор, Эдди Нкетиа, Тайрис Джон-Джулс, Зак Мэдли, Эмиль Смит-Роу, Джо Виллок, Жорди Осей-Туту, Бакайе Сака и Доминик Томпсон.

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Кроме молодых игроков в Киев отправились и такие футблисты как: Петр Чех, Аарон Рэмзи, Штефан Лихтштайнер и Маттео Гандузи, сообщает издание Football.London.