Ворскла в рамках 22-го тура чемпионата Украины будет принимать Динамо. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Ворсклой и Динамо стартует в 15:30 и состоится в Полтаве на стадионе Ворскла имени А. Бутовского. Киевляне будут стремиться продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 8 матчей. В свою очередь "зелено-белые" постараются реабилитироваться перед собственными болельщиками за досадное поражение от Александрии в прошлом туре (0:1).

Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

Где смотреть Ворскла – Динамо? Поединок в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ-ТВ, доступный в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ (в частности на Setanta Sports или Киевстар ТВ). Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24". К слову, в первом туре киевляне одолели полтавчан со счетом 2:0.