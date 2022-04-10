"К сожалению, у меня уже был подобный опыт. Не такой, конечно, как сейчас, но был. Уже тогда, в 2014 году, я понял, что собой представляет соседняя страна, а теперь о ней даже говорить не хочется. Восемь лет назад я как раз находился с командой в Мариуполе, и своими глазами видел, как русские пытались обманом и силой захватить там власть.

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Тогда город выстоял и почти не пострадал, а сейчас, когда смотришь на все, что там случилось, становится не по себе. Все-таки в местном футбольном клубе я проработал 10 с половиной лет, на моих глазах Мариуполь расцветал, строилась вся клубная инфраструктура. Читаешь, что ее уже нет – и сердце кровью обливается.

Относительно будущего команды... Существует одно правило, которое касается всех коллективов, в частности, футбольных команд: капитан покидает корабль последним. Под капитаном я имею в виду только одну должность – главного тренера. Все, что происходит в команде – на его совести. Он отвечает за все. Я не буду называть фамилии, но в Мариуполе главный тренер с двумя своими помощниками сбежал с корабля первым. Кажется, на третий день после начала войны. При этом команда находилась в Турции, и ей там ничего не угрожало. Надо было разговаривать с ребятами, поддерживать их, помогать – там же мальчишки 18-20 лет. Там штаб, у которого остались семьи в Мариуполе.

Я много читаю, слежу за теми людьми, не только из футбола, которые сбежали. Не за простыми людьми, а за теми, кто занимал руководящие должности. Знаете, после этой войны произойдет большая переоценка ценностей", – сказал Павлов в интервью Zbirna.com.

Напомним, Николай Петрович возглавлял Мариуполь дважды: с 1997-го по 2004-й и с 2012-го по 2015-й гг.

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