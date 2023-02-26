"До сих пор невероятно, что это вообще произошло. И вот уже прошло 12 месяцев. Что пришлось пережить людям в Украине за это время... Наши города, погибшие мирные жители, дети, женщины. Нет света, воды... Если бы кто-то предсказал, что это произойдет с моей страной, я бы поставил против этого все.

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Как может радоваться человек, когда от бомбардировок гибнут дети? Я не могу представить ничего подобного. Но такие люди есть в России. Каждый нормальный человек должен быть против войны.

Со многими контакты просто потеряны. Но я получал и до сих пор получаю комментарии от россиян, которые упрекали меня: "Ты был рад брать наши деньги, а теперь ты против нас". Эй, это была работа в Москве. Это не запрещает иметь мнение против российской войны", – поделился Воронин в комментарии Bild.

Напомним, Андрей завершал свою карьеру в Динамо Москва, после чего стал одним из тренеров клуба. Уже после 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, Воронин выехал из страны-оккупанта.

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