Артета посвятил победу Арсенала Зинченко и украинцам: "Вдохновляют мир своим боевым духом"
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился эмоциями от минимальной победы над Лестером в поединке 25-го тура АПЛ.
"Мы доминировали на протяжении всего матча. Все было прекрасно – игра, понимание свободного пространства. Для большего количества голов не хватало только последней передачи. Отмененный гол разочаровал, но хорошо, что мы дали сопернику возможность нанести только один удар.
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Мы рады, что одержали две подряд выездные победы. Они были вполне заслуженными. Мы хотели победить для Зинченко, для его семьи и тех, кого он любит. Для украинцев, которые вдохновляют мир своим боевым духом уже в течение года", – приводит слова Артеты Football.London.
К слову, Арсенал минимально обыграл Лестер благодаря голу Мартинелли и остался на первой позиции в АПЛ. Зинченко же вышел на матч с капитанской повязкой.
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