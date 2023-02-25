"Мы доминировали на протяжении всего матча. Все было прекрасно – игра, понимание свободного пространства. Для большего количества голов не хватало только последней передачи. Отмененный гол разочаровал, но хорошо, что мы дали сопернику возможность нанести только один удар.

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Мы рады, что одержали две подряд выездные победы. Они были вполне заслуженными. Мы хотели победить для Зинченко, для его семьи и тех, кого он любит. Для украинцев, которые вдохновляют мир своим боевым духом уже в течение года", – приводит слова Артеты Football.London.

К слову, Арсенал минимально обыграл Лестер благодаря голу Мартинелли и остался на первой позиции в АПЛ. Зинченко же вышел на матч с капитанской повязкой.

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