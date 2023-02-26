"Досі неймовірно, що це взагалі сталося. І ось уже минуло 12 місяців. Що довелося пережити людям в Україні за цей час… Наші міста, загиблі мирні жителі, діти, жінки. Немає світла, води… Якби хтось передбачив, що це станеться з моєю країною, я б поставив проти цього все.

Артета присвятив перемогу Арсенала Зінченку та українцям: "Надихають світ своїм бойовим духом"

Як може радіти людина, коли від бомбардувань гинуть діти? Я не можу уявити нічого подібного. Але такі люди є в Росії. Кожна нормальна людина має бути проти війни.

З багатьма контакти просто втрачено. Але я отримував і досі отримую коментарі від росіян, які докоряли мені: "Ти був радий брати наші гроші, а тепер ти проти нас". Гей, це була робота в Москві. Це не забороняє мати думку проти російської війни", – поділився Воронін в коментарі Bild.

Нагадаємо, Андрій завершував свою кар'єру в Динамо Москва, після чого став одним з тренерів клубу. Вже після 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вторглась на територію України, Воронін виїхав з країни-окупанта.

АПЛ: Арсенал здолав Лестер – Зінченко у новій статусній ролі був одним з найкращих, заміна Мудрику крута і вирішальна