Воронин официально покинул Львов

Защитник ФК Львов Сергей Воронин завершил свои выступления за галицкий клуб.

Опытный защитник и руководство львовского клуба расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт Львова.

Львов назначил нового вице-президента

Воронин перебрался к "горожанам" летом прошлого года. В последнее время он потерял место в основе львовян. В частности, в четырех последних поединках Львова в УПЛ 32-летний защитник просидел на скамейке запасных.

Всего в нынешнем сезоне Сергей Воронин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ранее он защищал цвета каменской Стали, Волыни, Севастополя, винницкой Нивы, Нафкома, киевского ЦСКА, второй и третьей команд Динамо.

Хацкевич разочаровывает, Бойко бьет Тете по заднице и историческая бронза Александрии – главное в 30-м туре УПЛ