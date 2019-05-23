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Воронін офіційно покинув Львів

23 травня 22:47 639 Читать на русском
Воронін офіційно покинув Львів
Сергій Воронін / ФК Львів

Оборонець ФК Львів Сергій Воронін завершив свої виступи за галицький клуб.

Досвідчений захисник і керівництво львівського клубу розірвали контракт за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний сайт Львова.

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Воронін перебрався до "містян" влітку минулого року. Останнім часом він втратив місце в основі львів'ян. Зокрема, в чотирьох останніх поєдинках Львова в УПЛ 32-річний оборонець просидів на лаві для запасних.

Усього в нинішньому сезоні Сергій Воронін провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Раніше він захищав кольори кам'янської Сталі, Волині, Севастополя, вінницької Ниви, Нафкома, Княжої-2, київського ЦСКА, другої та третьої команд Динамо.

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Сергій Воронін Сергій Воронін Львів Львів
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