Воронін офіційно покинув Львів

Оборонець ФК Львів Сергій Воронін завершив свої виступи за галицький клуб.

Досвідчений захисник і керівництво львівського клубу розірвали контракт за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний сайт Львова.

Львів призначив нового віце-президента

Воронін перебрався до "містян" влітку минулого року. Останнім часом він втратив місце в основі львів'ян. Зокрема, в чотирьох останніх поєдинках Львова в УПЛ 32-річний оборонець просидів на лаві для запасних.

Усього в нинішньому сезоні Сергій Воронін провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Раніше він захищав кольори кам'янської Сталі, Волині, Севастополя, вінницької Ниви, Нафкома, Княжої-2, київського ЦСКА, другої та третьої команд Динамо.

Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ