Львов назначил нового вице-президента

Леонид Бард стал новым вице-президентом Львова.

Львов на своем официальном сайте сообщил о назначении Леонида Барда на должность вице-президента клуба.

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Бард с 2010 года по сегодняшний день руководит международной общественной организацией – Ассамблеей Диаспор мира, которая объединяет лидеров этнических групп-диаспор из 19 стран.

Львов после 30 тура УПЛ выбыл из борьбы за еврокубки и уже точно завершит сезон 2018/19 на 6 позиции.

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