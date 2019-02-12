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Кулач официально стал игроком Александрии

12 февраля 19:13 376 Читати українською
Кулач официально стал игроком Александрии
Владислав Кулач / ФК Ворскла

Форвард сборной Украины Владислав Кулач продолжит карьеру в Александрии.

Александрия на официальном сайте объявила, что нападающий Владислав Кулач присоединился к александрийского клубу. О деталях и сроке сделки не сообщается.

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По информации Footboom, Александрия арендовала украинца на полгода. Кроме этого, отмечается, что после раздумий игрок отказался от перехода в российский Енисей, который хотел приобрести Кулача.

Первую часть текущего сезона Владислав Кулач выступал за Ворсклу. В составе полтавчан он провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 1 ассист.

Владислав уже присоединился к лагерю команды в турецком Белеке, где базируется Александрия на заключительном сборе.

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