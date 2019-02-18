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Гецко: Александрия с Кулачем и Лучкевичем займет третье место в УПЛ

15:24 69 Читати українською
Гецко: Александрия с Кулачем и Лучкевичем займет третье место в УПЛ
Иван Гецко / Фото: соцсети

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко спрогнозировал, как развернется борьба во второй части чемпионата Украины в УПЛ.

"Александрия пока выглядит лучше Зари и Ворсклы, плюс у команды Шарана есть очковый запас перед конкурентами.

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Ворскла, например, на сборах результатам не впечатлила, есть потери по составу. У Василия Сачко идут украинцы, но приходят малознакомые легионеры.

У Зари сейчас период создания очередной команды. В межсезонье у Юрия Вернидуба ушли ведущие футболисты – Харатин, Сваток, Рафаэл. На их место пришли хорошо знакомые Зари Будковский и Чайковский. Но все равно им тоже понадобится время, чтобы сыграться с новыми партнерами.

С этой всей компании главным претендентом на "бронзу" я вижу Александрию. Команда Шарана в межсезонье прошла фактически без больших кадровых потерь. Уход Бондаренко должен компенсироваться приходом известных в украинском футболе имен – Лучкевича, Дедечко и Кулача. Все эти ребята будут мотивированы, чтобы проявить себя в новой команде, и у них будет шанс попасть с Александрией не только в еврокубки и взойти на пьедестал почета, но и обратить на себя внимание главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко", – рассказал Гецко порталу Команда 1.

Теги
Александрия Александрия Иван Гецко Ворскла Ворскла Заря Заря
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