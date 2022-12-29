Футболисты и тренеры украинской Премьер-лиги выбрали команду 2021 года. В ней – представители всего 4 команд: Динамо, Шахтера, СК Днепр-1 и Ворсклы.

Киевляне делегировали в сборную пять игроков, полтавчане – три, дончане – два, а днепряне – одного, информирует Команда 1 .

Три динамовца позади: Довбик – лучший футболист УПЛ 2021 года

Символическая сборная 2021 года:

Вратарь : Дмитрий Ризнык;

Защитники: Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный и Додо;

Полузащитники: Николай Шапаренко, Оливье Тилль и Виталий Буяльский;

Вингеры: Руслан Степанюк и Виктор Цыганков;

Нападающий: Артем Довбик.

Напомним, лучшим игроком уходящего года был признан именно форвард СК Днепр-1 и сборной Украины.