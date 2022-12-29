Символическая команда года УПЛ: доминация Динамо, Ворскла обошла Шахтер, одиночка из Днепра
Футболисты и тренеры украинской Премьер-лиги выбрали команду 2021 года. В ней – представители всего 4 команд: Динамо, Шахтера, СК Днепр-1 и Ворсклы.
Киевляне делегировали в сборную пять игроков, полтавчане – три, дончане – два, а днепряне – одного, информирует Команда 1.
Три динамовца позади: Довбик – лучший футболист УПЛ 2021 года
Символическая сборная 2021 года:
Вратарь: Дмитрий Ризнык;
Защитники: Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный и Додо;
Полузащитники: Николай Шапаренко, Оливье Тилль и Виталий Буяльский;
Вингеры: Руслан Степанюк и Виктор Цыганков;
Нападающий: Артем Довбик.
Напомним, лучшим игроком уходящего года был признан именно форвард СК Днепр-1 и сборной Украины.
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