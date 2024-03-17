Лондонцы крушили представителя Чемпионшипа до перерыва. Кукурелья и Палмер с нескольких метров без проблем замыкали удобные прострелы партнеров (у Мудрика передасист на второй гол). Счет мог быть еще крупнее, если бы Стерлинг реализовал пенальти.

Челси перестрелял Лестер и продрался в полуфинал Кубка – Мудрик отдал передасист и стал героем трибун, гений Палмер

Челси растерял преимущество за 11 минут в дебюте второй половины. Дисаси ужасным пасом назад отправил мяч в собственные ворота, а Мавидиди закрутил под дальнюю штангу – 2:2. Почеттино снял Мудрика на 78-й минуте, когда лондонцы уже были в большинстве. Вместо украинца вышел Чуквуэмека, который в компенсированное время воспользовался тонкой передачей Палмера пяткой. Мадуэке на 90+8 поставил жирную точку – 4:2.